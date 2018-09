Jede Insel hat ihr eigenes Gesicht, ihren eigenen Charakter. Und so ziehen sie auch unterschiedliche Urlauber an. Eines allerdings vereint ihre Einwohner: Sie sind Ostfriesen, zähe Typen, Küstenmenschen, die ihre Zähne oft nicht auseinander kriegen. Warum auch? Wenn es stürmt, kann man den anderen sowieso kaum verstehen. Und wenn das Wetter mal schön ist, gibt es nichts zu meckern. Dazwischen ist Dasein – so unmittelbar, so intensiv, so entspannt.