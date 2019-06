Seen-Sucht nach heiler Welt

Die traumhafte Berg- und Seenlandschaft Kärnten ist seit jeher Österreichs Wohnwagen- und Hauszelt-Paradies und traditionsreiche Plätzen wie bei Familie Anderwald am Faaker See bieten der reiselustigen Klappstuhlgemeinde seit vielen Jahrzehnten eine Heimat fernab der Heimat. Ganz andere Ansprüche bestimmen denn Alltag am schicken Wörthersee, dem größten und nobelsten Gewässer Kärntens. Von Klagenfurt bis Velden sind im Sommer die schnittigen Motorboote und Yachten der Freizeitkapitäne unterwegs - und werden danach im spektakulären Speedbootregal der Werft Schmalzl verstaut. Millionäre und Milliardäre haben sich an seinen Ufern niedergelassen und weil nur noch wenige Quadratmeter Strandfläche frei zugänglich sind, kämpft eine Bürgerinitiative für einen Verkaufsstopp der letzten Flächen.