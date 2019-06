Seen-Sucht nach Süden

Zwar eint die drei Seen die mediterrane Stimmung, die italienische Lebensform, die große kulinarische Hingabe. Doch aller Gemeinsamkeiten zum Trotz hat jeder der drei Seen auch seinen ganz eigenen Charakter: Der Comer See besticht durch seine mondäne Schönheit; jede einzelne der vielen Villen am Ufer erzählt ihre eigene Geschichte. Der Gardasee hingegen ist der See der Deutschen: Von den jährlich fünf Millionen Besuchern kommen zwei Drittel aus Deutschland.