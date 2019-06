Seen-Sucht nach Weite

Zu Lande lockt etwa das mächtige Schweriner Schloss mit seinen Wassergärten und Grotten – nur eines von über 2.000 Schlössern und Herrenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns. Beschaulicher geht es direkt am Ufer des Schweriner Sees zu: 3.000 Bootshäuser reihen sich aneinander und erfüllen vielen Schwerinern das kleine Glück vom Leben direkt am Wasser. Die Reise endet schließlich an der Müritz: Wenn Sturm aufkommt auf Deutschlands größtem See, schlagen die Wellen hoch wie in der Ostsee. Und wenn das Wetter mitspielt, tummeln sich hier Kanuten, Surfer, Segler, Hausboot-Kapitäne, Fischer, Angler und Taucher.