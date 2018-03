Im Herbst 1976 erhält Wolf Biermann eine Einladung der westdeutschen IG Metall zu einer Konzertreise in die Bundesrepublik. Die DDR-Behörden stimmen zu. Am 13. November 1976 singt er in Köln. Dann erreicht ihn die Nachricht seiner Ausbürgerung. Ein Wendepunkt für die DDR: Hoffnungen auf einen "demokratischen“ Sozialismus erweisen sich für viele als Illusion. Biermanns Lebensgefährtin Eva-Maria Hagen und ihrer Tochter Nina folgen zahlreiche Schauspieler, Schriftsteller und Sänger in den Westen.