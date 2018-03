Nach dem Durchbruch der Roten Armee an der Ostfront sind viele Bewohner Ostpreußens vom übrigen Reichsgebiet abgeschnitten. Im Unternehmen Hannibal sollen sie mit verfügbaren Schiffen evakuiert werden. Auch die Wilhelm Gustloff, ein Passagierschiff der nationalsozialistischen Organisation Kraft durch Freude, soll sich beteiligen. Am 30. Januar 1945 sinkt es nach Torpedotreffern eines sowjetischen U-Bootes. Etwa 9.000 Opfer fordert eine der größten Katastrophen in der Seefahrtsgeschichte.