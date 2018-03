Am 13. Oktober 1977 entführt ein palästinensisches Terrorkommando die "Landshut", eine Boeing 737-200 der Lufthansa, über Rom und Dubai nach Mogadischu. Die Entführer fordern elf in Deutschland inhaftierte RAF-Terroristen freizulassen und erschießen den Flugkapitän. Einem GSG-9-Kommando gelingt am 18. Oktober 1977 die erfolgreiche Befreiung aller Geiseln. Die Geiselbefreiung gilt als Anlass für die so genannte Todesnacht von Stammheim, die die Ermordung Hanns Martin Schleyers zur Folge hat.