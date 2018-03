Am 18. Februar 1943 proklamiert Reichspropagandaminister Joseph Goebbels den "totalen Krieg". Unter dem Eindruck der Katastrophe von Stalingrad appelliert er in einer frenetischen und von den Anwesenden ekstatisch bejubelten Rede im Berliner Sportpalast an den Durchhaltewillen der deutschen Bevölkerung. Einen Monat zuvor hatte Adolf Hitler die totale Mobilisierung sämtlicher personeller und materieller Ressourcen für den angestrebten "Endsieg" angeordnet.