Seit dem 13. August 1961 teilt eine Mauer Berlin. Die Grenze trennt Freunde und ganze Familien in Deutschland Ost und West. Die DDR-Führung verpflichtet Grenzsoldaten auf Flüchtende zu schießen, die sich nicht festnehmen lassen. Viele Fluchtvorhaben scheitern. In DDR-Gefängnissen werden Hunderte von Menschen eingesperrt, die der Diktatur entkommen wollen. Allein 136 DDR-Bürger sterben beim Versuch über die Berliner Mauer in die Freiheit zu gelangen.