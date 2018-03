Um Kindern eine Freude zu machen, werfen amerikanische Flugzeugbesatzungen Süßigkeiten an selbstgebastelten Fallschirmen im Landeanflug auf Berlin ab. Daher leitet sich der Name "Rosinenbomber“ für die Flugzeuge der Alliierten ab, die zur Zeit der Berliner Luftbrücke West-Berlin mit Waren versorgen. In den USA werden sie analog als "Candy bomber“ oder "Raisin bombers“bezeichnet. Die Idee zu den Paketen wird heute dem Piloten Gail Halvorsen zugerechnet.