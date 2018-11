Aliens: Der erste Kontakt

Bis jetzt ist es nicht gelungen, eindeutige Signale von Aliens zu empfangen, für die eine natürliche Quelle ausgeschlossen werden kann. Warum senden wir dann nicht selbst eine Botschaft ins All, damit die Aliens uns finden? Mit Außerirdischen in Kontakt zu treten, ist ein alter Menschheitstraum. Ein Problem dabei ist ganz praktischer Natur: Welche Sprache könnten Außerirdische verstehen? Die Suche nach einem universellen Code beschäftigte die Menschen schon vor rund 200 Jahren. Der deutsche Mathematiker Carl Friedrich Gauß setzte auf die Mathematik: Wenn ein Wesen intelligent genug sei, um logisch zu denken, müsse es mathematische Zusammenhänge erkennen können – jenseits der Sprache. Außerirdische Intelligenzen verstünden also mathematische Botschaften, wenn man sie nur in geeigneter Weise übermittelte. So wird Gauß die Idee zugeschrieben, das mathematische Diagramm, das den Satz des Pythagoras darstellt, überdimensional in die Landschaft zu „zeichnen“ – mithilfe von Baumreihen als Linien und Weizenfeldern als Flächen, irgendwo in den Weiten Sibiriens. In dieser Größe könne das Zeichen von den Mondbewohnern, den Seleniten, über deren Existenz man damals spekulierte, wahrgenommen werden.