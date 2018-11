Asteroiden: Die letzte Chance

Vor knapp fünf Milliarden Jahren begannen in der Staubwolke, die damals die junge Sonne umgab, die Planeten unseres Sonnensystems zu wachsen. Je größer sie wurden, desto mehr Material zogen sie an und räumten so die verbliebenen Brocken auf. Nur zwischen Mars und Jupiter, wo heute die Asteroiden ihre Bahnen ziehen, bildete sich kein Planet. Schuld daran ist Jupiter, der Gigant unseres Sonnensystems, 300-mal so schwer wie die Erde. Kurz nach seiner Entstehung war seine Bahn noch nicht stabil. Der Riese wanderte langsam ins Innere des Sonnensystems und durchquerte dabei die Region des heutigen Asteroidengürtels. Etliches Material zog er an, anderes schleuderte er davon. Als er fast die Bahn des Mars erreicht hatte, kehrte er wieder um und fegte erneut durch den Asteroidengürtel. Jupiter wütete dabei derart, dass die Masse des verbleibenden Materials nicht einmal für ein Objekt von der Größe unseres Mondes reichen würde. Es ist also Jupiters Verschulden, dass sich aus dem Material im heutigen Asteroidengürtels kein richtiger Planet bilden konnte. Das größte Objekt ist der Zwergplanet Ceres, der größte aller Asteroiden.