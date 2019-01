"Alles ist an Mobilität angepasst"

Stammler In der Region gibt es noch Rentierzüchter vom Volk der Khanty und Komi. Diese sind etwas weniger mobil, aber wohnen auch noch in Chums. Aber viele von ihnen ziehen im Alter in Dörfer oder kleine Fischerhütten an Flussläufen oder Seen im Wald. Südlicher gibt es noch Khanty, Waldnenzen und Selkupen, die ihre Lebensweise hauptsächlich auf Jagd und Fischfang stützen, aber Rentiere in kleiner Anzahl zur Identitätsstiftung und für Kleidung, Transport und Nahrung halten. Diese Völker leben meist in Holzhütten, von denen sie unter Umständen bis zu sechs an verschiedenen Orten haben, was ihnen saisonale Wanderungen ermöglicht.