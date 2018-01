"Arkstorm auch in Europa möglich"

Prof. Dr. Andreas H. Fink: Bei einem Arkstorm handelt es sich um einen Wasserdampffluss in der Atmosphäre, der in den tropischen Breiten des Pazifiks ansetzt und dann als schmales Band in Richtung Kalifornien zieht. Dabei werden enorme Mengen von Wasserdampf nach Kalifornien transportiert. Über mehrere Tage wird der Wasserdampf über dasselbe Transportband weitergeleitet, es verlagert sich nur wenig, und am Zielpunkt in Kalifornien kommt es dann zu extremen Niederschlägen, die noch dadurch verstärkt werden, dass die Luft dort an einer Gebirgskette aufsteigen muss. Der Wasserdampf kondensiert und westlich des Gebirges an der Küste gehen tagelang sintflutartige Regenfälle nieder. Wasserdampf, der tausend Kilometer entfernt aus den Tropen kommt, ist für den Regen in Kalifornien verantwortlich.