In der Ausstellung "Kulturlandschaft Syrien - Bewahren und Archivieren in Zeiten des Krieges" im Berliner Pergamon-Museum werden vom 28. Februar bis 26. Mai 2019 Teile der Archive zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit gezeigt. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts ist die Ausbildung von syrischen Jung-Wissenschaftlern in Deutschland und Fachkräften, die an der German Jordanian University in Amman geschult werden. Zudem arbeiten Forscher in Frankreich in Kooperation mit der Syrischen Antikenbehörde an der genauen Dokumentation der Schäden von Palmyra. Zwar ist noch längst nicht klar, wie die Rettung Palmyras aussehen könnte, aber die Unesco und die internationale Forschergemeinschaft sind fest entschlossen, das kulturelle Erbe der Syrer wieder aufzubauen.