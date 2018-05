Australien-Saga (Teil 1)

Wir sind in Sydney, der heimlichen Hauptstadt Australiens. Hier ist Christopher Clark aufgewachsen, umgeben von Wasser. Sein Schulweg führte über die legendäre Harbour Bridge. Jeden Tag sah er die Riesendampfer aus aller Welt im Hafen anlegen. Und es entstand in dem früh an Geschichte interessierten Knaben ein großer Traum: Einmal mit dem Entdecker „seines“ Kontinents, James Cook, auf dem Dreimaster „Endeavour“ zu segeln. Morgen soll es für Christopher Clark endlich so weit sein. Wir haben einen detailgenauen Nachbau des Schiffes gechartert, mit fünfzehn Mann Besatzung. Noch gießt es in Strömen und es ist stürmisch. Der Captain, mit dem wir ständig in Kontakt sind, ist skeptisch. Wird die Endeavour am nächsten Morgen auslaufen können? Aber das Wetter in Sydney ist kapriziös, ändert sich meist schnell. Und tatsächlich: In der Nacht legt sich der Sturm. Am nächsten Morgen scheint die Sonne, um sechs Uhr früh gehen wir an Bord, wo schon große Betriebsamkeit herrscht. Wie zurzeit von James Cook wird das Schiff für die große Fahrt vorbereitet. Es ist 43 Meter lang, der Hauptmast 28 Meter hoch und es hat unglaubliche 1500 Quadratmeter Segelfläche. Alle müssen Hand anlegen.

Bildquelle: ZDF/ von Boehm