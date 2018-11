Das Geheimnis der Finsternis

Einstein schilderte seine neue Vorstellung vom Raum in einem Brief an seinen Wissenschaftskollegen, den britischen Astronomen Sir Arthur Eddington. Dieser begeisterte sich sofort und hatte eine Idee, wie man Einsteins Theorie beweisen könne. Denn der Effekt der Lichtbeugung lässt sich nur bei Sternen beobachten, deren Licht ganz nah an der Sonne vorbeiläuft. Eddingtons Plan: Er bestimmte zunächst die Position einiger Sterne, während sie am Nachthimmel genau gegenüber der Sonne stehen, und fotografierte diese. Exakt ein halbes Jahr später erscheinen diese Sterne am Taghimmel, dicht bei der Sonne. Sollte Einstein recht haben, müssten die Sterne nun weiter außen erscheinen, denn die Sonne als Massezentrum lenkt die Lichtstrahlen ab.