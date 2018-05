Deutschland von oben 4: Stadt

Wo kommen die Flugzeuge her, die über Deutschland hinwegfliegen und dort wieder landen? Wie Magneten ziehen die hell erleuchteten, großen Städte die Flieger an. Die Knotenpunkte des Luftverkehrs sind heute ähnlich wie die am Boden: Frankfurt, München, Düsseldorf und Köln, Hamburg und Berlin. Doch haben auch unsere Vorfahren bereits an diesen Orten am dichtesten gelebt? Und welche Bedeutung haben Reisewege, Verbindungen und Netzwerke für die Plätze, an denen sich die Menschen in Deutschland niederlassen?

Animation: Netzwerk der Flugrouten