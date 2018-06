Deutschland von oben 4: Land

Bienen ernten den ganzen Sommer über: Für ein Glas Rapshonig etwa bringen sie es auf durchschnittlich 75.000 Flugkilometer. Sie umrunden dafür also fast zweimal die Welt. Und man braucht Hochgeschwindigkeitskameras, um ihre Flügebewegungen zu sehen: Bis zu 240 Mal schlagen sie pro Sekunde. Biomechaniker in aller Welt untersuchen inzwischen den Flug der Bienen, denn niemand schwebt so präzise über Blüten im Wind wie diese kleinen Flugkünstler. Wie aber finden Bienen den Weg zu den Blüten, die sie abernten wollen? Und wie finden sie zurück in ihren Stock?



Bienenforscher Professor Menzel fängt Bienen zur Beantwortung dieser Frage an einer Futterquelle ab, klebt ihnen kleine Antennen auf, mit denen er sie per Radar verfolgen kann, und setzt sie einen knappen Kilometer weiter wieder aus - ohne dass die Bienen wissen, dass sie gerade "entführt" wurden. Das Erstaunliche: Nach einem kurzen Orientierungsflug machen sich die Bienen zielsicher auf den Weg zurück in ihren Bienenstock. Sie haben also eine Art Karten-Gedächtnis der Landschaft, in der sie sich bewegen. Das zeigt eine Animation. Highspeed-Kamera-Aufnahmen liefern faszinierende Bilder der fliegenden Honigsammler und ein Drohnenflug simuliert, wie die Bienen auf die Welt blicken.



Auch in der Lüneburger Heide wurden Bienen über Jahrhunderte jeden Sommer ausgesetzt, um den berühmten Heidehonig zu sammeln. Schnucken und Ziegen, die in der Heide weiden, sorgen zudem dafür, dass kaum Spinnennetze zwischen den Heidepflanzen bleiben, in denen Bienen verenden könnten. Doch die Honigwirtschaft in der Heide ist heute nur noch Touristenattraktion.

Flug der Bienen in der Lüneburger Heide