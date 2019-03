Die Schatzinsel des Robinson Crusoe

November 1574 Der spanische Kapitän Juan Fernandez entdeckt die Südpazifik-Insel Más a Tierra für die spanische Krone.



1660 Geburt des englischen Schriftstellers Daniel Defoe



1676 Geburt von Alexander Selkirk, schottischer Seefahrer und Abenteurer



1681 Der englische Freibeuter William Dampier zeichnet die erste genaue Karte von der Insel. Die Insel wird damit zur perfekten Ausgangsbasis für Kaperfahrten gegen Chile und Peru.



1703 Gehäufte Anzahl von britischen Kaperfahrten



Oktober 1704 Selkirk wird wegen Meuterei auf der Insel Más a Tierra im Südpazifik ausgesetzt.



Ende 1707 Selkirk sichtet erstmals vor der Küste ein Schiff. Es sind jedoch feindliche Spanier. Sie entdecken und verfolgen ihn; doch er kann entwischen.



2. Februar 1709 Die lang erwartete Rettung. Das britische Schiff Duke, ein Kaperschiff unter Kapitän Woodes Rogers, nimmt Selkirk nach 1583 Tagen auf der Insel auf und bringt ihn in die Zivilisation zurück.



1712 Veröffentlichung des Buches "Cruising Voyage" von Woodes Rogers. Es erhält auch einen Bericht über Selkirks Abenteuer.



1719 Daniel Defoe veröffentlicht seinen Abenteuerroman "Robinson Crusoe".



1721 Selkirk stirbt als Leutnant an Bord des königlichen Schiffes Weymouth vermutlich an Gelbfieber.



1740 Der britische Admiral Lord Anson lässt die Insel kartieren.



1751 In einem Brief an Lord Anson behauptet der englische Kapitän Webb den Eingang zur Schatzhöhle gefunden und frei gesprengt zu haben.



1956 Nach knapp zweihundert Jahren machen sich chilenische Schatzsucher auf die Suche nach dem im Brief an Lord Anson beschriebenen Schatz.



1966 Die Insel wird in Robinson Crusoe umbenannt. Ein Gedenkstein erinnert heute an Selkirks Schicksal.



1998 Die Schatzkarte von 1751 gelant in die Hände des amerikanischen Geschäftsmanns Bernhard Keiser. Er beginnt Puerto Ingles – die Bucht der Engländer – systematisch umzugraben – bis heute ohne Erfolg.



2008 Die Forscher David Caldwell und Daisuke Takahashi entdecken auf einer Grabungsexpedition einen Lagerplatz in 300 Meter Höhe am Berghang. Unter den Grabungsfunden befindet sich ein Teil eines Stechzirkels, der Selkirk zugeordnet wird.



27. Februar 2010 Ein Tsunami zerstört Teile der Insel.



2011 Die Kieler Geoarchäologen Andreas Mieth und Hans-Rudolf Bork gehen davon aus, dass die Selkirk zugeschriebene Behausung Überreste eines spanischen Stützpunktes sind. Ihre Forschungen legen außerdem nahe, dass eine dem einsamen Inselbewohner zu angeblichen Aufenthalten dienende Strandhöhle höchstwahrscheinlich von englischen Seefahrern in den Fels gesprengt worden sei. An anderer Stelle, mitten im Wald, finden sie das tatsächliche Lager anhand der Berichte seiner Rettung aus dem Jahr 1709.