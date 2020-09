Die Terra X-Wunschfilme

Vollständiger Titel: Fata Morgana - Naturwunder und Zauberspuk



Jeder kennt das verblüffende Phänomen: Schnurgerade Straßen, die bei flimmernder Hochsommerhitze einfach weggespiegelt sind, oder vorgetäuschte Wasserflächen mitten in der Wüste. Seit jeher narren flirrende Spukbilder die Sinne der Menschen. Mit besonderer Kameratechnik zeigt die Dokumentation in atemberaubenden Bildern die vielfältigen Erscheinungen der Fata Morgana: "tanzende Berge" in Alaska, Inseln am Himmel, Geisterschiffe in Norddeutschland oder auch Ufo-ähnliche Gebilde. Wenn die Fata Morgana ihre Trugbilder an den Horizont malt, schlüpft die Umgebung für Augenblicke in ein verfremdetes Gewand. Selbst der aufgeklärte Betrachter kann sich diesen magischen Momenten nur schwer entziehen.



(Film von Michael Engler, EA:14.07.2001)