Im Chaco Canyon, mitten in einer trockenen, kargen Landschaft im heutigen New Mexico, baute das Volk der Anasazi vor mehr als 1000 Jahren eine Stadt mit Hochhäusern, Lagerhallen und Tempelanlagen. Die Anasazi konnten sich in dieser extrem regenarmen Gegend ansiedeln, weil sie die natürlichen Gegebenheiten geschickt nutzten: Auf den Hochebenen zu beiden Seiten des Canyons sammelt sich Regenwasser, das über die Felswände hinunter in den Canyon rinnt. Daher lag der Grundwasserspiegel hier deutlich höher als im gesamten Umland und ermöglichte Landwirtschaft. Die Anasazi bewässerten ihre Felder mit einem ausgeklügelten System aus Dämmen und Kanälen.



In der Blütezeit der Kultur lebten im Chaco-Canyon um die 2.000 Menschen, schätzen Forscher. Neben Steinen nutzten sie Holz als wichtigstes Baumaterial. Die wenigen Bäume in der kargen Umgebung waren jedoch schnell verbraucht. Um ihren Bedarf zu decken, transportierten die Anasazi die Stämme teilweise 70 Kilometer weit – Untersuchungen der Jahresringe in den verbauten Stämmen verrieten Forschern die Herkunftsregion der Bäume. Als Mitte des 12. Jahrhunderts eine mehrjährige extreme Dürre über das Land hereinbrach, konnten die vielen Menschen nicht mehr versorgt werden. Es kam zu Hungersnöten und Kriegen. Die Überlebenden mussten den Canyon verlassen. Manche Regionen boten den Anasazi länger Zuflucht. In Mesa Verde, 200 Kilometer nördlich vom Chaco Canyon, bauten sie ihre Häuser direkt in den weichen Fels, was die Verteidigung in Kriegszeiten erleichterte. Doch auch hier mussten die Ureinwohner New Mexicos schließlich vor der Dürre weichen.

Bildquelle: ZDF