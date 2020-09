Wie das Leben lieben lernte

Die gebrochene Hand eines Affen erregt die Aufmerksamkeit der anderen.

Quelle: BBC

Und wie sieht es bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich aus? Haben sie Gefühle, die man mit Liebe gleichsetzen kann? Die unseren ähneln? Der Dschungel des Kongo ist die Heimat der Bonobos, eine Primatenart, die in erster Linie für ihr ausschweifendes Sexualleben bekannt ist. Mit Sex begegnen sie Spannungen in der Gemeinschaft und besänftigen einander. Ihre eigentliche Besonderheit in Sachen Liebe offenbart sich aber in ganz anderen Situationen: Wenn sich ein Tier verletzt hat, bringen ihm seine Gefährten Anteilnahme entgegen und scheinen mit ihm mitzuleiden. Noch kann man den Grad des Mitgefühls bei den Bonobos nicht bemessen. Beim Menschen ist man der Empathie schon wissenschaftlich auf der Spur. Sie ist in unserem Gehirn angelegt. Sogenannte Spiegelneuronen können die Empfindungen der anderen in uns abbilden. Das passiert auch, wenn wir emotionale Situationen in einem Film sehen: Wir identifizieren uns mit den Filmhelden.