Faszination Universum: Eine Frage der Zeit

Der radioaktive Zerfall von Uran lässt sich als geologisches Uhrwerk nutzen. Quelle: ZDF

Mit dieser sogenannten Halbwertszeit bekamen Geologen ein neues Instrument zur Altersbestimmung an die Hand. Denn Uran ist in vielen Gesteinen zumindest in Spuren vorhanden. Vergleicht man die Menge des Urans mit der Menge an Blei in den Gesteinsproben, so lässt sich berechnen, wie viel Zeit vergangen sein muss, bis sich genau dieses Verhältnis eingestellt hat. Daher wissen wir heute, wann ungefähr das Leben entstand. Mikrofossilien aus Hämatitgestein in Nordkanada zeigen Spuren, wie wir sie nur von Bakterien kennen. Die Uran-Blei-Methode verrät: Sie sind zwischen 3,8 und 4,4 Milliarden Jahre alt. Das erste Leben entwickelte sich also erstaunlich schnell – doch bis es Tiere und Pflanzen an Land gab, vergingen noch rund vier Milliarden Jahre.