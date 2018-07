Faszination Universum: Ohne Limit

Türme, die am Himmel kratzen: Der Burj Khalifa in Dubai ist mit 828 Metern das höchste Bauwerk der Welt. Doch warum steht der Wolkenkratzer ausgerechnet in der Wüste, wo keinerlei Mangel an Bauplatz herrscht? Die Suche nach einer Erklärung führt in biblische Zeiten: Die Bewohner der Stadt Babel planen einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Sie wollen damit in aller Welt berühmt werden, berichtet die Bibel. Doch Gott verhindert den Bau, heißt es dort.