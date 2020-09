Island – Das Tor zur Anderswelt

Seit Beginn seiner Besiedlung sind auf Island bereits 250 mal Vulkane explodiert. Die Wikingerfamilien, die sich im 9. Jahrhundert auf Island anzusiedeln begannen, ahnten von dieser Bedrohung nichts. Ihnen zeigte sich auf der Insel die Schönheit des Jenseits. Um 870 hatte sich eine kleine Gruppe von Wikingern mit ihren Schiffen, ihrem Hab und Gut, Pferden und Schafen aus Norwegen aufgemacht, um ein besseres Leben zu finden. Als die Siedler an Land gingen, glaubten sie sich in der Welt ihrer Götter: So hatten sie sich den Ort vorgestellt, an dem in ihrer Mythologie die Welt ihren Anfang nahm. Die bizarren Landschaften der Insel inspirierten sie und ihre Nachkommen zu vielen Geschichten und Legenden. Bis heute erzählen die meisten Isländer von ihrem Land als Heimat der Trolle und Elfen. Das verborgene Volk, das in seiner Anderswelt lebt, steht unter Schutz. Wo Elfen leben, müssen sogar Straßen einen Umweg nehmen.