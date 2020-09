Kalahari - Die Flut in der Wüste

Dass der Okavango das Meer nicht erreicht, sondern ein riesiges Binnendelta in der Kalahari bildet, ist ein Glücksfall für das Leben in der Region. Dazu kam es aber erst im Lauf der Erdgeschichte: Vor über 66 Millionen Jahren mündete der Fluss in den Indischen Ozean. Dann senkte sich das Kalahari-Becken. Seitdem versperrt eine Schwelle dem Okavango den Weg zum Meer. In der Senke bildete sich ein riesiger See, der allmählich wieder verdunstete. Der Okavango schwemmte viel Sediment in die Senke. Das Gelände ist heute so eben, dass der Okavango sich in ein großes Binnendelta auffächert. Dort versickert und verdunstet der Fluss im Sand, und wenn die Flut kommt, blüht das Okavango-Delta buchstäblich auf.