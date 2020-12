Fast Radio Bursts – die Lösung des Jahrhunderträtsels

Seit 2007 tauchen sie in den Daten der großen Radioteleskope auf, nur fünf Millisekunden lang und unfassbar energiereich. Das Problem: Es waren Einzelereignisse, es gab keine Chance, genauer hinzuschauen. Einzelne Radioteleskope haben eine grobe Auflösung, so war es unmöglich, den genauen Ursprungsort zu ermitteln. Außerdem stammten alle bisher gemessenen Radioblitze aus weit entfernten Galaxien, die sich nicht in einzelne Sterne auflösen lassen. Bis zum April 2020, als ein Radioblitz aus der Milchstraße gemessen und zurückverfolgt werden konnte! Hinter den Phantomblitzen steckt ein Objekt, das bereits für seine gewaltigen Röntgenausbrüche bekannt ist.