Stahlkrieg an der Ruhr

Auf der Weltausstellung 1855 in Paris stehen sich die beiden Männer abermals in einem Meinungsstreit gegenüber. Der rastlose Jacob Mayer präsentiert der Öffentlichkeit eine Sensation: drei riesige Kirchenglocken, in einem einzigen Vorgang aus flüssigem Stahl gegossen. Weil man ihm nicht glauben mag – vor allem Krupp hegt Zweifel an ihm -, beweist Mayer mit einer Schmiedeprobe, dass Bruchstücke der Glocke tatsächlich aus Stahl bestehen. Denn nur das Material lässt sich, wieder eingeschmolzen, ein weiteres Mal formen. Alfred Krupp ist mit seinen Zweifeln an Mayers Verfahren vor der Weltöffentlichkeit bloßgestellt.