Schatzjagd an der Seidenstraße

Wo könnten die Chinesen der Zeit hellenistische Statuen gesehen haben? Wie müssten wir uns den "Wissens-Transfer" vorstellen?



Nickel: Das ist bis jetzt am schwersten zu sagen. In den schriftlichen Quellen zumindest gibt es keine Hinweise auf Griechen oder griechische Kunst im damaligen China. Allerdings wissen wir, dass griechische Bildhauer weit reisten, um ihre Kunst Mäzenen anzubieten. Am Grab des Mausolos in Harlinkarnassos in Kleinasien arbeiteten zumindest vier Steinmetze von den griechischen Inseln. Alexander nahm Künstler wie Lysippos mit auf seine Expeditionen nach Zentralasien. Und griechische Bildhauer, die sich in Baktrien, auf dem Gebiet des heutigen Afghanistan, niedergelassen hatten, stellten ihre Kunst auch in die Dienste von benachbarten Machthabern und fremden Religionen, was man in Nordindien und in Takhti Sangin in Tadschikistan sehen kann. Skulptur war ein griechischer Exportschlager. Insofern ist es vorstellbar, dass einige Bildhauer noch weiter nach Osten wanderten und ihre Kunst dort der stärksten Macht anboten, den Qin. Von Baktrien aus gesehen lag China schließlich näher als Athen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Vorlagen über Völker wie die Xiongnu und Yuezhi, deren Herrschaftsbereiche an Baktrien und Qin grenzten, nach China gelangten.