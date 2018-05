Die Gesprächspartner von Harald Lesch

Biniok war maßgeblich an der Entwicklung des intelligenten Astronautenassisten CIMON beteiligt. Cimon steht für Crew Interactive Mobile Companion" – zu Deutsch etwa: Interaktiver mobiler Begleiter der Besatzung - angelehnt an Professor Simon, das sprechende Gehirn aus Captain Future. Er geht mit Alexander Gerst an Bord der ISS. Die Mission wird auch ein erster Test, ob CIMON in der ISS funktionstüchtig und orientierungsfähig ist. Er ist der Prototyp des perfekten „allwissenden“ Assistenten auf zukünftigen Langzeitmissionen - zum Beispiel zum Mars.