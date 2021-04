Warum ist es für uns Menschen so wichtig, die Gesetze der Natur zu begreifen?

Dank der Kenntnis der Gesetze der Natur kennen wir unsere Möglichkeiten, die Natur zu nutzen, ihr aber auch schwer zu schaden. Wenn wir allerdings der Natur schaden, schaden wir uns selbst. Die Kenntnis, das Wissen darum, macht uns verantwortlich für das, was wir tun. Damit wir leben, ja sogar überleben können, ist die wissenschaftliche Kenntnis der Naturgesetze absolut notwendig.



Die Welt, die uns umgibt, funktioniert scheinbar perfekt. Gleichzeitig entwickelt sich alles immer weiter. Ist das Zufall – oder kein Zufall?

Ganz offensichtlich ist es kein reiner Zufall. Gesteuert durch Naturgesetze verändert sich die Welt. Sie verwandelt und transformiert sich entsprechend dem, was vorher passiert ist, und dem, was um sie herum geschieht. Es ist also die Kombination von Gesetzen und Tatsachen, die die Welt so "perfekt" funktionieren lässt.



Gibt es eine Formel, eine Gesetzmäßigkeit oder eine wissenschaftliche Erkenntnis, die Sie ganz besonders begeistert?

Na ganz sicher E=mc². Diese Formel von Albert Einstein verbindet Masse und Energie, erklärt was die Welt im Innersten zusammenhält und woher die Sterne, also auch unsere Sonne, ihre Energie beziehen. Alles Leben auf der Erde ist ja verwandelte Sonnenenergie, insofern ist diese Formel ein Teil des heiligen Grals der Physik.



Die Fragen stellte Katharina Kohl.

