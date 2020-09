Terra X – der immer junge Jubilar

Mit Maximilian Schell schlüpfte 2004 erstmals ein prominenter Schauspieler in die Rolle eines Moderators. Der Erfolg der Reihe "Imperium" ermutigte die Redaktion auch in der Folgezeit, den Dokumentationen am Sonntagabend ein Gesicht zu geben. Auf Maximilian Schell folgten Sebastian Koch mit "Superbauten" und Robert Atzorn mit drei Folgen über "Deutsche Entdecker". Neben bekannten Schauspielern schlüpften auch Persönlichkeiten in die Rolle des Präsentators, die von Hause aus für ein bestimmtes Thema stehen, wie etwa Thomas Reiter, Frank Schätzing oder Harald Lesch. Hinzu kommen Dirk Steffens, Moderator von "F a s z i n a t i o n E r d e" und "Supertiere", und Andreas Kieling, der als kommentierender Kameramann gefährdeten Tierarten oder der heimischen Fauna auf der Spur ist. Mit Hape Kerkeling schließlich führte erstmals ein populärer Entertainer durch ein Terra X-Programm. "Unterwegs in der Weltgeschichte – mit Hape Kerkeling" wurde zu einer der erfolgreichsten Reihen in der Terra X-Geschichte.