Unsere Stars am Set

Alle Gürteltiere leben auf dem amerikanischen Kontinent. Das Südliche Gürteltier kommt in Teilen von Brasilien, Bolivien, Paraguay und Argentinien vor. Sein Verwandter, das Nördliche Kugelgürteltier (Tolypeutes tricinctus) lebt im Osten Brasiliens. Es gilt als die seltenste aller Gürteltier-Arten und war in Gestalt von „Fuleco“ das Maskottchen der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Beide Kugelgürteltiere ernähren sich hauptsächlich von Insekten.