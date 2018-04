Verlorene Welten

Dass manche Orte in Syrien aussehen wie deutsche Städte nach dem Zweiten Weltkrieg, zeigen aktuelle Satellitenbilder. Auf ihnen wird auch deutlich, dass es tausende von Raubgrabungen gibt, bei denen archäologische Stätten, wo handliche Funde erwartet werden, penibel ausgegraben und geplündert werden. Das neueste Geschäftsmodell in Syrien: Der IS vergibt teure Lizenzen an Raubgräber, die unter seinem Schutz plündern dürfen. Für Archäologen und Orientalisten ist der Verlust besonders schmerzlich. Die Früchte ihrer Arbeit werden ein für alle Mal zunichte gemacht. Durch die Raubgrabungen gehen nicht nur Objekte verloren, sondern vor allem der Fundzusammenhang, in dem der eigentliche wissenschaftliche Wert liegt.