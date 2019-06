Interview mit Moderator Prof. Harald Lesch



Welche lange verlorene oder vergessene Erfindung, die in der Sendung vorkommt, hat Sie besonders beeindruckt?

Wirklich unglaublich fand ich die Erfindungen von Heron von Alexandria. Zum Beispiel der Weihwasser-Automat für den Tempel, bei dem man oben eine Münze reinwirft und unten kommt eine bestimmt Menge geweihtes Wasser heraus. Beeindruckt hat mich vor allem, dass der Mann im Prinzip schon eine Dampfmaschine hätte bauen können, wenn er gewollt hätte. Damals aber hat man beim Thema Arbeit nur auf den Menschen gesetzt, so dass man keine Maschinen gebaut hat. Stellen Sie sich mal vor, wie die Welt heute aussehen würde, wenn es die Dampfmaschine schon vor 2000 Jahren gegeben hätte, alles wäre ganz anders geworden.



Welche Erfindung, wenn sie weiterverfolgt worden wäre, hätte einen gravierenden Einfluss auf unsere gesellschaftliche Entwicklung gehabt?

Es wäre sicher dramatisch gewesen, wenn sie in der Antike schon die Elektrizität weiterverfolgt hätten. Wir stellen in der Sendung die Bagdad-Batterie vor, mit der die Menschen vor über 2000 Jahren schon elektrische Spannung erzeugen konnten. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, was das für Auswirkungen gehabt hätte, wenn die Menschen damals auf die Elektrizität gekommen wären: Die Leute früher waren ja auch nicht dümmer als heute, die hätten wahrscheinlich den Elektromagnetismus entdeckt, und vieles andere von dem, was erst im 18./19. Jahrhundert erfunden wurde, wäre schon viel früher passiert. Viele Entdeckungen sind letztlich in Technik umgesetzt worden, und Technik bedeutet immer, dass Ressourcen verwendet werden, sowohl Energie als auch Rohstoffe. Das möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie unser Planet heute aussehen würde, wenn wir schon vor 2000 Jahren Industrie betrieben hätten.



Welches Umfeld würden Sie sich für Erfindungen wünschen?

Das größte Problem ist für mich, dass Erfindungen schon immer ökonomisiert wurden, dass man also versucht hat, damit Geld zu verdienen. Es wäre viel schöner gewesen, wenn Wissen, das sich Menschen im Lauf der Kulturgeschichte angeeignet haben, für jedermann zu haben gewesen wäre. Wie man am besten Landwirtschaft betreibt, oder wie man bestimmte Geräte baut zum Beispiel. Das war in den ganz frühen antiken Kulturen schon so, dass nur die oberen Zehntausend über die entsprechenden Erfindungen verfügen durften.



Was zeichnet einen Erfinder aus?

90 Prozent Schweiß und nur zehn Prozent Inspiration. Erfindungen sind immer ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube nicht, dass Erfinder aus früheren Zeiten morgens aufgestanden sind und schon nach dem ersten Frühstück irgendwelche tollen Ideen hatten, sondern dass sich das immer hingezogen hat. Dass sie ziemlich viel ausprobieren mussten, bevor sie zu einer Idee durchgebrochen sind. Auch wenn man heute mit Erfindern spricht, sagen sie oft: Ich habe alles Mögliche ausprobiert, und ich musste erst an einen kritischen Punkt gelangen, um das wirklich Wichtige zu sehen.



Braucht es ein bestimmtes Umfeld, damit sich Ideen entwickeln können?

Ich glaube, dass unser Gehirn dann am kreativsten ist, wenn es am entspanntesten ist. Wenn man ständig unter Druck steht, dann ist das mit den Erfindungen eher Glückssache. Eine inspirierende Umgebung entsteht eher, wenn man Menschen die Gelegenheit gibt, in einer entspannten Atmosphäre auszuprobieren. Die Menschen können sich aber auch gegenseitig inspirieren. Schon Hannah Arendt sagte, wenn Menschen zusammenkämen, sei mit Wundern zu rechnen.



Ist Wissen auch Gefahr?

Diese ganzen Technologien sind ethisch zunächst einmal neutral, weder gut noch böse. Erst in der Kombination Mensch und Maschine oder Mensch und Technik entsteht die Frage, ob das negativ oder positiv ist. Ein Ding kann immer zugleich zur Zerstörung oder zu etwas Gutem eingesetzt werden. Macht übt der Mensch aus, weil er Macht haben will. Die Technik selbst ist "sprachlos". Warten wir mal ab, was mit der neuen Technologie "Künstliche Intelligenz" auf unserem Planeten geschieht. Dazu gibt es einen schönen Witz: Auf einem Planeten ist eine künstliche Intelligenz geschaffen worden, und die Wissenschaftler stellen ihr die erste Frage: Gibt es Gott? Und die Maschine antwortet: Jetzt ja.



Das Interview führte Ricarda Schlosshan.

Bildquelle: ZDF/Mārcis Ābele