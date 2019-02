Eine Erde - viele Welten: Grasland

Ingo Arndt

Grasart

256 Seiten

Knesebeck-Verlag, München 2016



Das großformatige Werk eines der namhaftesten Naturfotografen unserer Zeit porträtiert in exzellenten detailreichen Aufnahmen Gras verschiedenster Arten in unterschiedlichen Graslandschaften. Selbst Schilf und Bambus, die zu den Süßgräsern zählen, werden nicht vergessen. Dabei beschränkt sich Ingo Arndt nicht auf die Botanik. Auch über die tierischen Bewohner von Pampa, Prärie, Steppe, Savanne, Everglades sowie Bambus- und Schilflandschaften erfährt der Leser eine Menge – nicht zuletzt dank der höchst informativen Texte des bekannten Biologen und Bienenexperten Jürgen Tautz. Wer den Lebensraum „Grasland“ besser verstehen möchte, sollte die Investition in dieses wunderschöne Buch nicht scheuen.



Stephen Moss

Eine Erde – viele Welten

312 Seiten

Verlag Frederking & Thaler, München 2016



Das offizielle Begleitbuch zu unserer sechsteiligen Terra X-Reihe „Eine Erde – viele Welten“ mit informativen Texten und erstklassigen Farbfotos. Nach einem Vorwort von David Attenborough vertiefen sechs Kapitel die Episoden der Filme. Das siebte Kapitel gewährt einen Blick in die ereignisreiche Welt der Kameracrews, die von ihren spannendsten Dreh-Abenteuern berichten. Noch mehr Fakten als in den Filmen und unbedingt zu empfehlen.



von Michael Leja