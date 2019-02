Eine Erde - viele Welten: Städte

Sebastian Lotzkat

Landflucht der Wildtiere

Wie Wildschwein, Waschbär, Wolf und Co. Unsere Städte erobern

303 Seiten

Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2016



Man muss nicht bis nach Mumbai reisen, um Wildtieren inmitten einer Stadt zu begegnen. Direkt vor unseren deutschen Haustüren und sogar in unseren Wohnungen pulsiert ein artenreiches Leben, das den meisten Städtern weitgehend verborgen bleibt. Sebastian Lotzkat, promovierter Biologe und preisgekrönter Science-Slammer, macht den Leser auf locker-flockige Weise mit allerlei tierischen Mitbewohnern und Neubürgern bekannt – von der Bananenspinne bis zum Wolf. Ein kurzweiliges, sehr lehrreiches Lesevergnügen.



Stephen Moss

Eine Erde – viele Welten

312 Seiten

Verlag Frederking & Thaler, München 2016



Das offizielle Begleitbuch zu unserer sechsteiligen Terra X-Reihe „Eine Erde – viele Welten“ mit informativen Texten und erstklassigen Farbfotos. Nach einem Vorwort von David Attenborough vertiefen sechs Kapitel die Episoden der Filme. Das siebte Kapitel gewährt einen Blick in die ereignisreiche Welt der Kameracrews, die von ihren spannendsten Dreh-Abenteuern berichten. Noch mehr Fakten als in den Filmen und unbedingt zu empfehlen.



Mathias R. Schmidt & Tanja-Gabriele Schmidt

Rettet die Nacht! – Die unterschätzte Kraft der Dunkelheit

256 Seiten

Riemann-Verlag München, 2016



Das Autorenpaar schlägt den weiten Bogen vom Naturphänomen Nacht über die Nacht als Inhalt von Glaube und Aberglaube bis hin zum Kulturobjekt Nacht in Literatur, Musik, Film und Populärkultur. Wohldosiert für den Einsteiger, informiert dieses interessante Buch über nahezu alle wichtigen Aspekte von natürlicher Dunkelheit, ihre Bedeutung für Menschen, Tiere und Pflanzen und über die Lichtverschmutzung in unseren Siedlungsräumen – eine empfehlenswerte Nachtlektüre, die auch das Abschweifen in frühe Mythologien und die wunderbaren Welten von Nacht-Lyrik, Nacht-Musik und Nacht-Malerei erlaubt.



Martin Held, Franz Hölker & Beate Jessel (Hrsg,)

Schutz der Nacht – Lichtverschmutzung, Biodiversität und Nachtlandschaft

188 Seiten

Bundesamt für Naturschutz, BfN-Skripten 336, Bonn-Bad Godesberg 2013

(kostenloser Download: www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_336.pdf)



Die umfassende Publikation des Bundesamtes für Naturschutz zum Thema „Lichtverschmutzung“ will – Zitat – „ein Verständnis für die Tragweite des Nachtschutzes ... fördern und ... Erkenntnisse über konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zum gezielten Schutz der Nacht ... verbreiten“. Die faktenreiche Schrift macht deutlich, dass Lichtverschmutzung ein „echtes Querschnittsthema“ ist und weit über die Belange des Naturschutzes hinausreicht. Es geht sowohl um die biologischen Konsequenzen für unzählige Tierarten, als auch um neue Systemlösungen in diversen Beleuchtungsbereichen, um Möglichkeiten, Lichtverschmutzung zu vermeiden. Für jeden eingehend Interessierten unbedingt lesenswert.



Andreas Jaun

In der Stadt – Natur erleben, beobachten, verstehen

192 Seiten

Haupt-Verlag Bern, 2012



Dieser 5. Band aus der Reihe „Natur erleben“ ermöglicht es dem Leser, gut vorbereitet selbst auf Natur-Exkursion zu gehen, und zwar in der Stadt. Die praxisnahe Einleitung beschreibt die gängigsten Lebensräume im urbanen Raum. Nach Jahreszeiten gegliedert, gibt der Hauptteil des gut illustrierten Buches Auskunft und Beobachtungstipps zu den am wahrscheinlichsten anzutreffenden Tieren und Pflanzen.



Josef H. Reichholf

Stadtnatur – Eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen

318 Seiten

oekom-verlag München, 2007



Dass „Natur in der Stadt keine Natur zweiter Klasse“ ist, beweist der bekannte Münchner Zoologe in diesem umfangreichen Werk. Er räumt mit alten Vorurteilen auf und beschreibt die guten Gründe, aus denen sich so überraschend viele Arten in Stadtgebieten ansiedeln. Das Buch vermittelt reiches Wissen über Biologie und Ökologie von Fauna und Flora unserer Städte. Viel Lesestoff, aber eine wirklich lohnende Lektüre.



Link-Tipp: Zum Thema „Lichtverschmutzung“ ist die Website des interdisziplinären Forschungsverbundes (diverse Leibnitz-Institute, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Astrophysikalisches Institut Potsdam, TU und FU Berlin) „Verlust der Nacht“ zu empfehlen, die vom BM für Bildung und Forschung und von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung gefördert wird: www.verlustdernacht.de



von Michael Leja