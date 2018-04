Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000

Deutschland/Europa



- Dom zu Speyer



- Zeit der Reisekönige in Deutschland



- Köln ist die größte deutsche Stadt mit etwa 10.000 Einwohnern



- Über 90 Prozent aller Menschen leben auf dem Land



- Erste wirtschaftliche Zentren entstehen um Schutzburgen (wie z.B. die Sachsenburg Werla)



- In West- und Mitteleuropa fertigen Mönche in den Klöstern Bücher in lateinischer Sprache, der abendländischen Bildungssprache dieser Zeit. Lesen und Schreiben beherrschen nur etwa zehn Prozent der Bevölkerung



- Küstenstädte erleben einen spürbaren Aufschwung, der Seehandel nimmt beständig zu



- Byzanz erreicht seine größte Ausdehnung, Konstantinopel (das heutige Istanbul) ist die größte Stadt Europas



Asien



- Im chinesischen Kaifeng leben über eine Million Menschen. 20 mal so viel wie in Paris. Die Hauptstadt der Song ist eine Stadt der Superlative



- Chinesen bringen Papiergeld in Umlauf



- Tief im kambodschanischen Dschungel entsteht das Königreich von Angkor



Amerika



- Der Wikinger Leif Eriksson betritt in Neufundland amerikanischen Boden



- Im Chaco Canyon, im Südwesten der USA in New Mexico, stehen die ersten Hochhäuser Nordamerikas. Bis zu sieben Stockwerke hoch und mit einer umbauten Fläche von 30.000 Quadratmetern, erbaut vom Indianervolk der Anasazi



- In Mittelamerika beherrschen die Maya-Priester Schrift und Sprache



- Auf den Osterinseln (Rapa Nui) entsteht die einzige Schrift im gesamten Pazifik-Raum. Sie heißt Rongorongo



- Pyramiden und andere monumentale Bauwerke der Maya in Amerika entstehen



- Auf den Osterinseln entstehen die bis zu zehn Meter hohen Kolossal-Figuren