Spargelcremesuppe

Schalotte fein würfeln und in einem Topf mit Öl anschwitzen.



Den Spargel schälen. Die Spitzen abtrennen und zur Seite legen. Die Spargelstangen in kleine Stücke schneiden, zu den Schalotten geben und anschwitzen. Alles mit Weißwein ablöschen und den Großteil des Spargelfonds dazugeben. Alles aufkochen lassen. Mit einem Mixstab pürieren und die Sahne dazugeben.



In einer Pfanne mit Öl oder Butter die Spargelspitzen anbraten. Mit ca. 30ml Fond die Stärke anrühren, in die Suppe geben und einmal aufkochen lassen. Die Krabben und Spargelspitzen in Schüsseln geben und die Suppe darüber geben. Bei Bedarf die Brotscheiben vor dem Servieren in einer Pfanne anrösten.