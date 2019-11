Bei geschwächten Patienten aber kann der Erreger eine Lungenentzündung auslösen, bis hin zu einer tödlichen Sepsis. Oftmals ist er multiresistent. Die Analyse des Erregers in Reno ergab: Er war gegen alle in den USA zugelassenen Antibiotika unempfindlich, also panresistent. Für die Patientin konnten die Ärzte nichts mehr tun. Sie starb. Solche panresistenten Keime, gegen die gar nichts mehr wirkt, sind noch die absolute Ausnahme. In Reno konnte die Ausbreitung des Keims durch strenge Hygienemaßnahmen verhindert werden.