Wir Wunderkinder (2/2)

Statements des Zornshot-Kreativdirektors Jan Schulz



Vorteil gegenüber szenischer Darstellung



Mit den animierten Illustrationen stellen wir die Erinnerungen der Protagonisten dar. Wir versuchen mit dieser Art der Visualisierung, die vage Anmutung solcher Rückblicke zu treffen und für das Publikum nacherlebbar zu machen. Dabei wird durch das Stilmittel der Graphic Novel klar, dass es sich um Interpretation handelt.

Durch die Kombination mit realen Bewegungen verstärken wir die Emotionalität der Illustrationen. Würde man eine möglichst realitätsgetreue szenische Darstellung wählen, könnte das davon ablenken, dass es sich um subjektive Eindrücke und Erlebnisse der Betroffenen handelt.



Vorgehensweise



Die in den Interviews geschilderten Erlebnisse haben wir erst illustriert und dann durch Greenscreen-Aufnahmen mit Komparsen ergänzt, um die Motive so zum Leben zu erwecken. Anschließend wurden die realen Aufnahmen der Akteure wieder grafisch umgewandelt, so dass sich am Ende die nun wieder gezeichneten Figuren natürlich bewegen. Das Ergebnis ist ein Hybrid aus Graphic-Novel und filmischem Material. Man könnte die Bilder auch lebendige Gemälde nennen.



Stil



Wir haben uns an der Ästhetik des Nachkriegs-Kinos orientiert, vor allem was die Farbpalette angeht. Nach dem Grau der Kriegsjahre wurde die Farbe im Film der Nachkriegszeit in Technicolor regelrecht zelebriert. Alles war bunt und strahlte. Das ist die Grundstimmung, der wir uns bedienen und die den Zuschauer sofort in die richtige Zeit holt. Die einzelnen Rückblenden handeln von dramatischen, teils auch schrecklichen Erlebnissen, spielen aber insgesamt in einer Welt des Aufbruchs.