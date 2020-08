Aschenberg Teil 2 - Neue Entwicklungen

Auch die 10-jährige Lisa hat ein großes Ziel vor Augen: Die Viertklässlerin ist in Kasachstan geboren. Sie spricht am besten Deutsch in ihrer Familie und will auf keinen Fall auf die Hauptschule gehen, wie es auf dem Aschenberg Trend ist. Im Januar gibt es Zeugnisse, das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse ist wegweisend für ihre Zukunft. Es entscheidet darüber, ob Lisa eine Real- oder eine Hauptschulempfehlung bekommen wird.