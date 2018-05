Programmbeschwerden und Besuch von Fernsehratssitzungen

Der Fernsehrat überwacht nach § 20 Abs. 1 ZDF-Staatsvertrag die Einhaltung der Programmrichtlinien. Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben und Anregungen zu den Angeboten an das ZDF zu wenden. Das ZDF stellt sicher, dass Programmbeschwerden, in denen die Verletzung von Programmgrundsätzen behauptet wird, innerhalb angemessener Frist schriftlich beschieden werden (§ 15 ZDF-Staatsvertrag). Das Verfahren für Programmbeschwerden ist in § 21 ZDF-Satzung (Beschwerdeordnung) sowie in den „Verfahrensgrundsätzen zur Behandlung von Programmbeschwerden“ geregelt. Formal setzt das Beschwerdeverfahren voraus, dass der/die Absender/in der Beschwerde klar identifizierbar ist. Die Verarbeitung Ihrer Daten beruht in diesem Sinne auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.