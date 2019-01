Burkhard Althoff ist seit 1996 Redakteur im Kleinen Fernsehspiel und seit 2008 stellvertretender Redaktionsleiter. Zu den in letzter Zeit von ihm betreuten Filmen gehören u.a. die internationalen Koproduktionen "Land der Wunder" von Alice Rohrwacher und "Apprentice" von Boo Junfeng, die Dokumentarfilme "The Long Distance" von Daniel Sager und „Der Jungfrauenwahn" von Güner Balci sowie die Spielfilme „Wir sind jung. Wir sind stark." von Burhan Qurbani, „Patong Girl“ von Susanna Salonen und "24 WOCHEN" von Anne Zohra Berrached. Außerdem war er maßgeblich beteiligt an der Konzeption und Durchführung der Crossmedia-Projekte "Wer rettet Dina Foxx?" und „Dina Foxx – Tödlicher Kontakt“.



Burkhard Althoff studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Erlangen, Berlin, Madrid und Los Angeles und arbeitete als Regie- und Dramaturgieassistent an Theatern in Tübingen und Hamburg.