Loren Müller ist seit 2023 als Redakteurin und Formatentwicklerin für das Kleine Fernsehspiel und für funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF tätig.



Davor durchlief sie ein zweijähriges Redaktionsvolontariat im ZDF. Hier hatte sie Stationen in verschiedenen Redaktionen und Produktionsfirmen – von der Aktualität, über den Showbereich, bis hin zur Fiktion. Auch Workshops in Dramaturgie und Formatentwicklung waren Teil ihrer Ausbildung.



Sie hat ihren Bachelor in Publizistik und Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz absolviert. Hier macht sie aktuell einen Master in Redaktions- und Programmmanagement. Ihr Start ins ZDF erfolgte 2018 als studentische Aushilfe im Onlineteam der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie 1.