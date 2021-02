Als Redakteurin verstärkt Melvina Kotios seit Ende 2020 das Kleine Fernsehspiel. Zusätzlich arbeitet sie in der Hauptredaktion Neue Medien.



An der LMU in München studierte sie Nordamerikastudien im Bachelor, anschließend Literatur und Medien im Master an der Uni Bamberg. Parallel dazu war sie einige Jahre als freie Mitarbeiterin beim Bayerischen Rundfunk tätig. Nach dem Studium absolvierte sie ein Stipendium zur Videojournalistin und arbeitete anschließend als Redakteurin und Online Content Producerin bei einer Produktionsfirma der Studio Hamburg Gruppe. Dort entwickelte, betreute und realisierte sie diverse journalistische und dokumentarische Formate für TV und Online.



Neben der dramaturgischen Betreuung von Spiel- und Dokumentarfilmen ist sie auch Teil des Quantum-Teams.