SAS - Alarm im Eurotunnel

Eine Gas-Pipeline soll durch ein Dorf gebaut werden, doch die Bewohner sind nicht gewillt, ihr Zuhause zu verlassen. So rückt die Privatmiliz "Black Swans" unter der Leitung von William Lewis (Tom Wilkinson) und dessen skrupelloser Tochter Grace (Ruby Rose) an und vertreibt die Bewohner unter Anwendung von Gewalt.



Diese Taten werden publik, und die britische Regierung gerät in Bedrängnis, da die Miliz auf ihre Anweisung hin aktiv wurde. Militärberater George Clements (Andy Serkis),der den Auftrag für das Massaker an die Söldner erteilte, wird entsandt, um die unliebsamen Mitwisser auszuschalten. Es gelingt ihm jedoch nur, William Lewis zu ermorden. Grace kann fliehen.



Ebenfalls an der Operation beteiligt war Spezialagent Tom Buckingham (Sam Heughan), der nur kurz danach mit seiner Freundin Sophie (Hannah John-Kamen) mit dem Zug zu einem romantischen Urlaub nach Paris aufbricht. Genau dieser Zug wird von den jetzt unter der alleinigen Führung von Grace stehenden "Black Swans" gekapert. Tom kann sich jedoch der Kontrolle der Terroristen entziehen und nimmt gegen den Rat seines Freundes Declan (Tom Hopper), der ebenfalls Teil des Special Air Service (SAS) ist, den Kampf auf. Mit Intelligenz und Kampfgeist gelingt es ihm, die "Black Swans" immer wieder auszutricksen, um die Passagiere und seine große Liebe Sophie zu retten. Doch was er nicht weiß: Es gibt einen Verräter in den eigenen Reihen.