Todeszug nach Yuma

Der Bürgerkriegsinvalide Dan Evans hält sich und seine Familie mehr schlecht als recht auf einer öden Ranch in Arizona über Wasser. Mit seinen beiden Söhnen wird er Zeuge eines brutalen Postkutschenüberfalls des berüchtigten Outlaws Ben Wade und dessen Bande. Der hartgesottene Kopfgeldjäger Byron McElroy ist der einzige Überlebende, den Evans mit einem Bauchschuss zum Arzt in Bisbee bringt.



Auch Wade ist dort und kann in einer unvorsichtigen Minute gefasst werden. Sofort muss eine Eskorte zur Bahnstation in Contention aufgestellt werden. Von dort fährt der Zug zum Staatsgefängnis nach Yuma wöchentlich um Punkt 3.10 Uhr ab.



Um zu beweisen, dass er kein Versager ist, lässt sich Dan auf einen gefährlichen Deal ein: Für 200 Dollar soll er gemeinsam mit einer Handvoll Männer den Gangster zur Bahnstation bringen. Doch Wades fanatische Komplizen lassen nichts unversucht, um ihren Anführer zu befreien.



In dem hervorragend besetzten Western-Abenteuer von Regisseur James Mangold liefern sich die Stars Russell Crowe und Christian Bale ein packend inszeniertes Action- und Psychoduell. In weiteren Rollen sind Ben Foster, Peter Fonda und Gretchen Mol zu sehen. Der Spätwestern von 2007 ist die Neuverfilmung des Westernklassikers "Zähl bis drei und bete" ("3:10 to Yuma") aus dem Jahr 1957 nach der literarischen Vorlage von Elmore Leonard.