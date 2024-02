Aktenzeichen XY... Gelöst am 6. März 2024

Mord in der Familie

Eine psychisch kranke Frau meldet sich bei der Polizei und erzählt von einem Mord. Die Beamten glauben ihr zunächst nicht. Doch dann bringen die Ermittlungen Unglaubliches zutage.



Eine Frau als Mörderin

Eine ältere Dame wird in ihrer Wohnung erdrosselt. Auch der Sohn gilt als tatverdächtig. Jahre später gerät jedoch eine ganz andere Person in den Fokus der Ermittlungen.



Tod in der Badewanne

Eine 38-Jährige wird brutal ermordet. Zunächst geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Doch dann taucht plötzlich ein Video auf, das alles in einem anderen Licht erscheinen lässt.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.